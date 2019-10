Mailza Gomes recebe André Maia e tese de armação para tirar prefeito denunciado do poder é desfeita

Durante meses o Prefeito André Maia e sua equipe afirmaram em auto e bom tom que o fato do gestor ser preso, afastado de suas funções durante 6 (seis) meses tratava-se de uma armação de James Gomes, Gilson da Funerária e Judson Costa.

Por outro lado, o Prefeito impedido chegou a acusar através de sua defesa, parte do secretariado que assumiu com Gilson da Funerária de pertencerem a uma organização criminosa, supostamente encabeçada pelo marido da Senadora Mailza Gomes, o então ex-prefeito James Gomes.

Ocorre que o tempo passou, André Maia saiu da prisão preventiva, passou seus 6 (seis) meses impedido, reassumiu o cargo de Prefeito e em apressada agenda correu para Brasília em busca de recursos, cumprindo agenda em todos os gabinetes parlamentares.

O gestor então bateu na porta da Senadora Mailza Gomes (Progressistas), atuante no Quinari, sendo recebido e dada a devida publicidade em suas redes sociais, desfazendo assim a tese da ex-defesa de André Maia, da qual se tratava de uma organização criminosa que queria lhe tirar do poder.

Na Justiça

As publicações da Senadora Mailza Gomes e do próprio André Maia serão utilizadas em ação de indenização de danos morais e criminais a serem movidas pelo vereador Gilson da Funerária e seus secretários acusados de pertencerem a organização criminosa, posto que até agora Maia não dispõe de prova do que seu patrono levou ao judiciário, os acusando de fazerem parte da composição de uma organização para lhe tirar do poder.