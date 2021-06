Mailza Gomes participa de inauguração de fábrica na Bonal

A senadora Mailza Gomes participou da inauguração da agroindústria de beneficiamento de palmitos Ikiry, localizada no Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Bonal, km 76 da BR 364. O projeto contempla mais de 210 famílias na região.

O projeto é uma iniciativa do Governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciências e Tecnologia (SEICT), Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (SEPA), Deracre, Incra, Prefeitura de Senador Guiomard e também da Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre).

Foram investidos cerca de R$ 5 milhões na construção do prédio. A agroindústria gera mais de 30 empregos diretos.

Mailza declarou que “é o Governo do Acre trabalhando para fortalecer os produtores rurais da região com geração de renda ao homem do campo e suas famílias”.