Mailza Gomes investe na educação profissional do Acre e participa de inauguração no IFAC

A Senadora Mailza Gomes participou na última segunda-feira (26) da inauguração do Laboratório IF Maker do Ifac, novo espaço de inovação e tecnologia do campus Rio Branco.

O laboratório de suporte para prototipagem têm como objetivo estimular a criação e inovação nos estudantes, integrando novas tecnologias e a sala de aula, por meio de ferramentas como impressoras 3D, scanner 3D, CNC Laser, kit de robótica Arduino e Lego, entre outros equipamentos. A ideia é que o aprendizado prático possa gerar produtos: um aplicativo, um game, um projeto de robótica e muito mais.

Na solenidade a senadora enfatizou que “sou uma incentivadora da inovação no Acre e temos trabalhado em parceria. O grande trabalho realizado pela reitora Rosana Cavalcante nos faz acreditar ainda mais que investir na educação aliada à ciência e tecnologia estamos na direção certa do desenvolvimento do nosso Acre”.

Estavam presentes o diretor técnico do Sebrae no Acre, Lauro Santos, o secretário estadual de Empreendedorismo e Turismo, John Douglas, o diretor do campus Rio Branco, prof. Paulo Roberto, o pró-reitor de Pesquisa do IFAC, prof. Jeffersson Diniz, a diretora do NIT, profª Herica Montilha e o coordenador do projeto Ifmaker, prof. Willian Pedrosa.