Mailza Gomes é a primeira senadora a declarar apoio ao piso da Enfermagem

Mailza Gomes faz pacto com a enfermagem do Acre e votará a favor de piso nacional

A senadora Mailza Gomes (PP/AC) em atendimento a solicitação da classe dos enfermeiros se reuniu com representantes da categoria nesta segunda-feira (10) ocasião que manifestou apoio à Lei do Piso Nacional que tramita no Senado Federal.m

Em suas redes sociais Mailza informou: -Começamos nossa semana em reunião com representantes do Conselho Regional de Enfermagem do Acre – Coren/Acre. Nossa conversa foi pautada no Projeto de Lei 2564/2020, que estabelece o Piso Nacional da Enfermagem e regulamenta a jornada de trabalho de Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem e Parteiras. O projeto tramita no Senado. Sou favorável a um piso salarial para a categoria que confira remuneração adequada aos mais de 2,4 milhões profissionais de enfermagem no Brasil e aos mais de 10 mil acreanos, dentro de condições dos limites orçamentários de estados e municípios. Os profissionais da enfermagem podem contar com meu compromisso e apoio. Participaram o presidente do Coren, João Batista de Lima, vereadores Samir Bestene e Adailton Cruz – presidente do Sindicato dos Servidores da Saúde do Estado do Acre (Sintesac), além de enfermeiros e representantes da saúde.

Mailza é a primeira parlamentar do estado que adere a pauta da categoria da saúde que presta relevantes serviços aos cidadãos nos atendimentos das unidades básicas, de urgência e emergência de saúde, pública ou privada.

Com essa decisão, a senadora vai fazer esforços para que a matéria entre em pauta, ocasião que vai votar favorável à matéria, conforme reunião com as entidades representativas da categoria.