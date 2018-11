Mailza Gomes cumpre agenda no Senado e debate com prefeitos economia do Acre

“Estamos, a convite do senador Gladson Cameli, conhecendo a estrutura do Senado e já participando dos debates com os prefeitos do meu estado e ministros do governo federal com o desenvolvimento de temas relevantes”, disse Mailza.

Com Ciro Nogueira, Mailza definiu estratégias de crescimento do partido no Acre enfatizando a importância da representatividade feminina nos poderes. Para ela, o Brasil precisa sair da 161ª posição de um ranking de 186 países, quando o assunto é o empoderamento da mulher.

“O Brasil precisa adotar medidas corajosas para estimular ainda mais a competitividade das mulheres. O Progressistas está muito bem representado no Senado e eu quero me somar neste papel estabelecendo políticas de melhorias para todos” acrescentou a suplente.

Ainda nesta terça, Mailza participou de uma reunião com prefeitos do estado do Acre, discutindo a liberação de emendas para o orçamento de 2019. Para a progressista, um de seus maiores desafios é o de continuar liberando recursos para todos os municípios, “bandeira que o senador Gladson desenvolveu com excelência” comentou.

Durante o dia de hoje Mailza esteve acompanhada do senador Gladson Cameli, o esposo James Gomes e fez várias visitas acompanhada da governadora do Paraná, Cida Borghetti.

AC24horas