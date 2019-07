Mailza Gomes apoia projeto de inclusão social no bairro São Francisco

A Senadora Mailza Gomes (Progressistas) apóia o Projeto Pequeno Samurai de Kung Fu realizado no Centro de Integração e Esportes para Comunidade – CIEC, no bairro São Francisco em Rio Branco.

O projeto Pequeno Samurai teve sua aula inaugural oferecendo aulas de Jiu-Jitsu grátis para crianças e adolescentes na faixa etária de 5 à 17 anos. A senadora lembra que se trata de um projeto “fantástico que melhora a qualidade de vida e forma campeões”.

“Parabéns aos professores Valter e Antônio, que com muito esforço, garra e sonho de uma sociedade melhor para nossos jovens tem se dedicado com tanto entusiasmo. Acreditamos que através do esporte essas crianças terão um futuro melhor e não entrarão na criminalidade” parabenizou a senadora Mailza Gomes.