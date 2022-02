Magildo atrasa salário dos vereadores e servidores após supostamente tentar barganha com empresa de tecnologia

Que a Câmara do Quinari vive um de seus piores momentos não é mais novidade, uma vez que o atual presidente Magildo Lima não tem o domínio da administração pública e seus princípios.

A Câmara do Quinari como de outras cidades fazia uso do sistema Beta de administração e transparência. Com a eminência do vencimento do contrato, Magildo disse que iria contratar outra empresa, violando assim a impessoalidade da administração, sendo necessário a abertura de uma licitação.

O gestor segundo o depoimento de vereadores tentou de todas as formas contratar outra empresa e não deu certo. Só que chegou o dia do pagamento dos vereadores e servidores e não tinha nenhuma empresa contratada, a não ser a antiga onde Magildo tentava por inelegibilidade de licitação contratar a empresa por um pequeno prazo.

Todavia, a empresa Status Consultoria possui uma forte atuação no estado, agindo nos limites da legalidade e não aceitou as imposições do contratante atabalhoado que conduz a câmara de forma irresponsável.

Nos bastidores os vereadores suspeitam que a articulação de Magildo (PP) era supostamente pedir vantagens da empresa que não cedeu às possíveis pressões do presidente da Câmara do Quinari.

Uma fonte do Portal Quinari citou que conversou com a empresa, que disse que não trabalham como Magildo queria impor, inclusive criando cláusula de rompimento contratual a qualquer momento.

No Grupo dos Vereadores também há suspeita que Magildo queira perseguir seus aliados do PP, que já declaram que nele não irão votar na eleição deste ano. A suspeita foi levantada pela vereadora Reginalda no texto abaixo:

“Colegas, nosso pagamento vai mudar para o dia 30 podem ter certeza, senti isso no dia da primeira sessão do ano, na fala do nosso presidente, não sei o que tá acontecendo nos partidores do PP, porém agente percebe que o presidente da casa que punir os Colegas de todas as maneiras, usando uma hierarquia arcaica, infelizmente”, disse a vereadora.

O vereador Lenon saiu em defesa dos colegas e defendeu a postura da empresa, em não aceitar as imposições de Magildo confira:

Magildo foi procurado na sexta-feira, no horário comercial para comentar os fatos e não foi localizado.