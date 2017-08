Mães pedem melhoria em transporte escolar do km 58 e Núcleo de Ensino diz que pretende resolver impasse

Um grupo de mães de alunos das redes municipal e estadual de ensino procuraram a reportagem do Portal Quinari para reclamar dos serviços de transporte escolar que fazem a linha da estrada de Plácido de Castro, km 58. Elas contaram inúmeras situações, inclusive desleixo por parte dos cuidadores dos alunos e dos motoristas.

Relataram ainda que buscaram o Núcleo de Ensino, e que até então não haviam obtido respostas sobre a demanda. “Já procuramos o Núcleo de Ensino, não houve solução, e nós queremos uma resposta, pois o nossos filhos não podem sofrer assim”, reclama a mãe de aluno.

Em contato com o Núcleo da Secretaria de Estado de Educação, professor Avany Brito foi informado ao site que haveria uma reunião nesta quarta-feira (16) para buscar uma saída para a demanda.

Brito, disse que se trata de um problema isolado e que vem conversando com as reclamantes. “Tenho conhecimento da situação, eu tenho conversado há muito tempo, percebo que alguns reclames não procedem, mais vamos conversar”, explica o coordenador do Núcleo.