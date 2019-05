Lixeiras começam a serem distribuídas em diversos pontos do Quinari

A Secretaria Municipal de Obras na gestão do Prefeito Gilson da Funerária segue cuidando do Quinari e claro contando com a ajuda dos moradores em não jogar entulho nas ruas e acondicionar no local o lixo doméstico.

Neste sentido, atendendo indicações dos parlamentares aliados Fabricio Lima (PSDB) e irmã Chaguinha (PP), a Prefeitura vem fazendo instalações de lixeiras em diversos pontos da cidade. Esse programa de melhorias na limpeza pública da cidade começou a com a retirada de entulhos, capina e roçagem.

Outro ponto de atenção da atual gestão é a compra de material para melhorias na iluminação pública que já começa a ser percebida em alguns bairros da cidade, mesmo assim a equipe do Prefeito anuncia que seguirá trabalhando por uma cidade melhor.