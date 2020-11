Leire do Mixico deve entrar nas vagas da Câmara Municipal do Quinari

A candidata a vereadora Leire do Mixico – MDB deverá entrar em uma das 11 vagas da Câmara Municipal após o reprocessamento das eleições 2020, que ocorrerá no dia 26 de novembro, conforme divulgou o edital da Justiça Eleitoral.

O fato que é comum em eleições, decorre da regra que sendo validado os votos do candidato de determinado partido, ou mesmo sendo os votos cassados, necessário se faz o reprocessamento das eleições.

Fonte exclusiva do Portal Quinari informou que, no caso concreto, deverá assumir uma vaga a suplente de vereadora Leire do Mixico, enquanto deve virar suplente o conhecido Tampinha Bittar do Solidariedade.

A retotalização dos votos acontecerá na quinta-feira, 26, a partir das 14 na Sede do Cartório Eleitoral. Na mesma ocasião outros municípios também poderão ter o quadro alterado nas Câmaras Municipais.