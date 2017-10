Jurisbrincando promove o Estatuto da Criança e Adolescente na Comunidade do Montanhês

A equipe Jurisbrincando do Curso de Direito da Faculdade da Amazônia Ocidental, turma NB1 esteve na escola Joelma de Oliveira Lima, no bairro Montanhês em Rio Branco levando o Estatuto da Criança e Adolescente através do uso de Fantoches.

Nesta edição as representantes do projeto na comunidade foram as alunas Heloise Ribeiro e Elaine Cristina, ambas cursam o primeiro ano de direito na Faao. O projeto contou com a ajuda do voluntário Fábio. Essa é a segunda apresentação do projeto.

Os alunos lembram que contam com a supervisão do professor Emerson Costa que ministra a disciplina de Introdução ao Estudo do Direito.

O estudante que auxilia os trabalhos de Coordenação do projeto, Gilberto Moura explica que as próximas etapas da ação é a aquisição dos bonecos para o grupo, elaboração de novos textos e visitas nas escolas. Detalhe dessas ações, é que os fantoches tem sido emprestados.