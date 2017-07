Jornalista aponta deputado Jairo Carvalho como um dos favoritos à reeleição

O jornalista Luiz Carlos Moreira Jorge o Crica, um dos mais experientes da cobertura política informa em sua coluna desta quinta-feira (06) a reeleição quase certa do deputado estadual Jairo Carvalho (PSD).

Na visão de Luiz Carlos que vem mantendo contato com diversas bases eleitorais, o parlamentar além de ter atuação destacada na Tribuna da Assembleia Legislativa vem fazendo uma caminhada de destaque em defesa de suas bases.

Crica afirma que Carvalho deverá dobrar a votação obtida nas últimas eleições e que o trabalho de Jairo é feito em parceria com as Igrejas Evangélicas e ainda o Partido Social Democrático – PSD, que fez nas últimas eleições vereadores, prefeitos e vices.

As matérias sobre esse tema foram publicadas no AC24horas e no Jornal Opinião de circulação em todo o estado do Acre.