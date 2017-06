Iteracre e Prefeitura dizem que vão entregar títulos definitivos do Naire Leite no próximo mês

O sonho do título definitivo esperado há anos pelos moradores do bairro Naire Leite e adjacências no município de Senador Guiomard passa pelos seus últimos ajustes para serem entregues no mês de junho. O prefeito André Maia (PSD) participou da reunião com os moradores que também contou com a presença do diretor presidente do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), Glenilson Figueiredo.

A reunião com os moradores teve o objetivo de saber se faltava alguns proprietários de imóveis fornecer um dos documentos solicitados e debater os últimos levantamentos realizado pela equipe de trabalho formada pela gestão da prefeitura e Iteracre.

Para o prefeito é um sonho em conjunto com a população já que é morador também da região do Naire Leite e sempre esteve presente na busca pela legalização definitiva dos terrenos.

“É um sonho que no próximo mês estaremos realizando. Vai garantir uma perspectiva até econômica para o município. As pessoas legalmente serão donas de seus imóveis e poderão de várias formas usufruir dessas condições”, destacou Glenilson do Interacre.

Segundo ainda o prefeito desde 2012 sempre esteve presente com os moradores de Senador Guiomard junto ao Iteracre buscando solucionar a situação da regularização fundiária dos bairros do município, mas agora como prefeito finalmente vem conseguindo por meio de parceria realizar o sonho pessoal e principalmente dos moradores da cidade.