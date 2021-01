Indo embora: André Maia não paga “móveis novos” e Empresário busca na prefeitura

Quem passava pela Avenida Castelo Branco no último dia (30) não entendia o motivo de um caminhão se encontrar estacionado em frente à Prefeitura de Senador Guiomard.Digamos, caminhão de mudança.

Segundo informações de membros da transição administrativa, um empresário de fora do estado que forneceu os bens móveis ao município não recebeu parte de seu dinheiro, e procurou o município de todas as formas para negociar e não conseguiu.

O homem disse aos servidores da Prefeitura que quem tratou com ele foi o Prefeito, não tendo conseguido mais contato com Maia. Populares contam ainda que o empresário chamou a polícia e os assessores do prefeito ou servidores públicos não sabiam onde colocar a face, em virtude do mico do Prefeito André Maia.

Outro lado

A reportagem do Portal Quinari tentou contato com a Assessoria da Prefeitura e a mesma não foi localizada para explicar os fatos.