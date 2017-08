Igreja Adventista do 7° dia realizou passeata contra a violência

Aconteceu no último sábado, 26 de agosto, mais uma edição do projeto “Quebrando o Silêncio”, realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia de Senador Guiomard.

Durante toda a manhã de sábado, os membros da Igreja Adventista do sétimo dia fizeram a entrega de panfletos e revistas na principal avenida da cidade Av. Castelo Branco e se concentraram na praça central. O objetivo era chamar a atenção das autoridades e da sociedade em geral para a violência doméstica contra crianças, mulheres e idosos.

O projeto visa conscientizar a população da importância de denunciar casos de abuso contra mulheres, crianças e idosos. Neste ano, a temática abordou a violência sexual.

Quebrando o Silêncio é um projeto educativo e de prevenção contra o abuso e a violência doméstica promovido anualmente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em oito países da América do Sul, (Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai) desde o ano de 2002.

Texto de Maykon Sales e fotos Assis Pereira