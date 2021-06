Horta do vereador Magildo Lima não resiste ao primeiro verão

No início do mandato o vereador Magildo Lima (PP), eleito para ser o Presidente da Câmara, idealizou até que um bom projeto, com seus “assessores”, fazendo uma horta em um terreno baldido ao lado da Câmara.



No vídeo espalhado pelo próprio Magildo, ele anunciava que a horta serviria para alimentar os servidores da Câmara e algum visitante, em caso de almoço a ser feito pela sua equipe.



O famigerado projeto do vereador, não durou 06 (seis) meses e já neste verão aparenta que as “verduras”, estão morrendo e o único projeto de Magildo não deu certo, findou naufragando.



Após ser eleito para a Mesa da Câmara, Magildo agora mudou o comportamento até mesmo com seus amigos, demonstrando ser uma autoridade, que merece total respeito e até submissão por parte das pessoas com quem conversa.



Outro lado

Um dos servidores da Câmara disse que falta água para fazer a irrigação da Horta. Todavia, o prédio da Câmara é ao lado, sendo plenamente possível a compra de uma mangueira para tal demanda.



Magildo Lima não fora encontrado na Câmara, quando a reportagem esteve para fotografar a horta idealizada pelo vereador Presidente para exercer o contraditório.