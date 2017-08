A Polícia Civil confirmou um homicídio por suposto envolvimento da vítima no tráfico de drogas na madrugada de domingo (13), no bairro São Francisco, na região do burraco no Quinari.

A vítima segundo apurou nossa reportagem foi Antônio Abílio, de apelido “Nino” teve inúmeros golpes de terçado desferido sobre o corpo e pelo menos cinco tiros, tendo recebido atendimento médico e não resistido aos ferimentos.

A fotografia utilizada nessa reportagem vazou pelas redes sociais.