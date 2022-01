Grande procura por testes de COVID, faz Secretaria organizar o atendimento

A grande procura por testes rápidos de Covid – 19, inclusive com várias pessoas de Rio Branco, fez a administração municipal limitar a realização de testes rápidos de coronavírus, a 30 pessoas e à três vezes na semana, como explica a Secretária Dayana Reis.

Um pânico se formou na população que inclusive lotou a Arena em ação da Prefeitura de Rio Branco, todos atrás do teste, quando se sabe que a recomendação da Organização Mundial de Saúde – OMS, é que os testes são para pessoas com os sintomas do COVID, que via de regra tem sido confundido com a gripe.