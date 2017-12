O Rio Iquiri que nasce na Bolívia e corta os municípios de Capixaba, Senador Guiomard e Rio Branco transbordou atingindo 10 famílias que vivem as margens da BR 364 a cerca de 42km de Rio Branco.

As casas foram alcançadas pelas águas e o Prefeito determinou imediato apoio para as famílias da localidade. Veja o vídeo produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura que informou via redes sociais total ajuda por parte da Prefeitura Municipal.