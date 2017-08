Governo e Prefeitura entregam títulos definitivos para duas localidades

O governo do estado através do Instituto de Terras do Acre juntamente com a Prefeitura de Senador Guiomard realizaram nesta terça-feira (01) no Ginásio de Esportes, a entrega de títulos definitivos para moradores do Naire Leite e Vila Nova Aldeia.

Segundo o Governo são 300 títulos definitivos para as comunidades Nova Aldeia e Naire Leite. Governo e Prefeitura atuaram conjunto pela regularização fundiária. O prefeito André Maia agradeceu ao governador Tião Viana e sua equipe do Iteracre enfatizando a parceria pela regularização fundiária da cidade.

O governador Tião Viana, salientou a importância do direito de propriedade, para ele significa acesso ao crédito a entrega do documento.

Outro destaque da solenidade foi o agradecimento do Governador ao Tabelião do Cartório, Ricardo Martins. Ele foi essencial para o processo de regularização fundiária, tendo inclusive registrado todos os títulos definitivos, sem custo para os beneficiados.

O deputado do Quinari Jairo Carvalho também salientou a importância do trabalho. Ele disse que são dessas parcerias que os municípios precisam, ao mesmo tempo que parabenizou o governo.

Todos os vereadores e vereadoras se fizeram presentes. Fizeram parte do dispositivo representando o legislativo o vereador presidente Gilson da Funerária e a vereadora do PT Francisca Macedo.