Governo do Estado do Acre dá largada em serviços de pavimentação no Quinari

O Governo do Estado do Acre, através do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre – DERACRE e Secretaria de Estado de Infraestrutura, deu largada na manhã desta sexta-feira (26) as obras de Convênio formalizado antes do período eleitoral entre o Estado e a União Federal, que visam pavimentar mais de 20 ruas no Quinari.

Os recursos foram alocados pela Senadora Mailza. A Prefeita Rosana Gomes em parceria o DERACRE fizeram a indicação dos bairros e ruas que irão receber os investimentos. A solenidade em virtude do período eleitoral não contou com a presença do Governador e da autora da Emenda, a Senadora Mailza. O evento limitou-se a exposição técnica e fala política dos agentes públicos dos quais os cargos não estão na disputa no pleito em andamento.

Nota técnica e jurídica

Considerando que os opositores do atual Governador Gladson Cameli, estão ajuizando constantemente ações de conduta indevida e ainda utilizam de materiais de sites e jornais, fazemos a seguinte nota de dica jurídica: 1. Os recursos já estavam conveniados; 2. há previsão orçamentária do referido recurso; 3. No período eleitoral a imprensa continua livre; 4. O texto foi produzido pelo Portal Quinari; 5. Melhor é vencer da forma democrática, que no tapetão.