Governo do Estado começa a manter parceria com Quinari

Governo Gladson Cameli começa a manter parcerias com o Quinari

O governador Gladson Cameli determinou a abertura das portas do estado ao Quinari, haja vista a solicitação do Prefeito com sua base aliada.

O prefeito Gilson juntamente com o vereador Fabrício Lima (PSDB) solicitaram a cessão de máquinas para ajudar na limpeza e na zona rural.

A primeira ajuda ao município partiu da pasta da Secretaria de Estado de Agricultura e Produção, através do Secretário Paulo Wadt que atendeu a solicitação das autoridades.

Na internet o prefeito escreveu: Caminhão para carregar nossas máquinas. Através de uma articulação nossa, junto ao Governador Gladson Cameli, Secretário de Estado de Agricultura Paulo Wadt, vereador Fabrício Lima, conseguimos um canibal prancha para ajudar a carregar as máquinas de apoio aos produtores.