Governador visitou o Quinari na última noite da ExpoQuinari 2022

O Governador do Acre Gladson Cameli, visitou a cidade Senador Guiomard na última noite da ExpoQuinari 2022, consolidando o apoio dado pelo Estado do Acre à Festa Agropecuária. Na parceria entre a Prefeitura e o Governo do Acre, foi repassado valores antes do prazo legal para a realização do evento.



Cameli ao lado da Prefeita visitando os comerciantes, saudaram autoridades e enfatizaram o papel da produção para o desenvolvimento social da regional do Baixo Acre, a qual o Quinari se encontra localizado. Gladson foi cumprimentado pelos populares que lhe pediam para uma fotografia.



Para Prefeita Rosana Gomes, a feira é um dos primeiros eventos grandes de sua gestão e melhorias serão pensadas para os próximos anos. “É uma noite de gratidão, realização e e expectativa de um futuro melhor” discursou a Prefeita.





Nota técnica

O presente texto foi produzido pela edição do Portal Quinari. A fotografia é divulgação de redes sociais.