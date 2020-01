Gilson Funerária cobra do governo lotação de Delegado para o Quinari

O vereador Gilson da Funerária remeteu ofício ao Governador Gladson Cameli no qual solicita com urgência a lotação de um Delegado de Polícia Civil, na Delegacia do Quinari. Ele informa que atualmente a cidade de Senador Guiomard opera sem delegado.

“Solicitação de Delegado. Tendo chegado ao conhecimento da Câmara que nosso município estava sem delegado, enviamos uma solicitação ao governador. Nosso município não pode ficar sem Delegado. Estou sabendo que nos próximos dias já contaremos com esse profissional da segurança”, diz o vereador. Ele argumentou ainda nas redes sociais que a segurança pública do Quinari sem o Delegado fica desfalcada e finda comprometendo o trabalho dos profissionais da Polícia Militar e Polícia Civil no atendimento diário de ocorrências.