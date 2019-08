Gilson entrega ônibus, assina termo de parceria com o estado e acompanha serviços

O Prefeito Gilson da Funerária entregou hoje um ônibus para as atividades da Secretaria de Cidadania e Assistência Social.

Antes o Prefeito já tinha conseguido com o Representante do Ministério da Agricultura – MAPA, Fernando Bortoloso uma Caminoneta para atividades do bolsa família.

Logo em seguida o Prefeito visitou com o Diretor do Deracre Ítalo as obras de melhorias e Tapa-buraco na linha do ônibus.

O Vice-governador do Estado Major Rocha esteve presente na visita do asfalto e assinou termo de parceria entre Estado e Prefeitura para a realização das melhorias.

