Gilson consegue baixar gastos de pessoal e promete seguir fazendo gestão

O Prefeito de Senador Gilson Pessoa, popularmente conhecido como Gilson da Funerária (Progressistas) comemorou o envio das suas contas no primeiro semestre de 2019, onde o gasto de pessoal da Prefeitura saiu de 72, 55% e foi para 63,18%.

“Foi simples o que eu fiz, não estou enchendo a Prefeitura de fantasmas e obedeci às recomendações do Tribunal de Contas do Acre, e vou seguir fazendo o certo, pois eu quero é uma cidade melhor, com iluminação pública e ruas melhores”, comemorou o Prefeito.

Com os gastos de pessoal elevado a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF cria diversos impedimentos. Com a gestão de André Maia eram mais de 120 cargos nomeados. Gilson nomeou apenas 60% dos cargos de confiança.

Ao todo 5 secretarias estão vagas e o prefeito não vai nomear nenhum ocupante. A Prefeitura do Quinari segue impedida de conceder vantagens e aumentar o gasto com pessoal, pois segundo a LRF o percentual prudencial é de 54%. Gilson disse que vai montar um plano de aposentadoria e revisar todos os gastos com pessoal.