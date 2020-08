Gilson apresenta certidão na qual atesta que o mesmo nada deve na corte de contas

O pré-candidato a prefeitura do município de senador Guiomard Gilson da Funerária – SD esteve no Tribunal de Contas do Estado do Acre e conseguiu um a certidão na qual atesta que o mesmo nada deve na corte de contas do estado do Acre.

A certidão com o nome de Gilson da Funerária tem validade e tem autenticidade comprovada no site do Tribunal de Contas do Estado Acre – TCE/AC.

Ao Portal Quinari o vereador Gilson da funerária pré-candidato assegurou que se sentia honrado em ter seu nome limpo e confirmado pelas instituições de controle.

Ele postou: -Vencendo as mentiras. Amigos e amigas. Estou feliz. Com meu nome limpo, pois não serei jogado na vala da corrupção como querem meus adversários.