Gestão da Prefeita Rosana realiza melhorias na entrada do Cemitério e outros pontos da cidade

Depois de alguns dias em obras, a Prefeitura de Senador Guiomard finalizou, na manhã de sexta-feira (30) a aplicação de massa asfáltica na entrada do Cemitério Municipal.

Todos os preparativos são para o dia 2 de Novembro, Dia de Finados, quando o espaço recebe centenas de pessoas que visitam seus entes queridos.

A prefeita Rosana Gomes acompanhou as obras de perto desde o início, juntamente com o seu Vice Ney do Miltão e o secretário de Obras Valna Batista.

O trabalho só está sendo possível porque o governo do estado disponilibizou 250 toneladas de asfalto, que contemplará boa parte das ruas que precisam de reparo urgente.