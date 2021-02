Gabinete da Senadora Mailza Gomes leva assistência social aos alagados

O Gabinete da Senadora Mailza Gomes leva cidadania a alguns bairros alagados da capital, durante as cheias do Rio Acre. A Senadora determinou a distribuição de alimentos, lanches e apoio aos atingidos.

Recentemente Mailza foi pessoalmente aos locais atingidos pelas cheias. Na quarta-feira, ela vai acompanhar a visita do Presidente Jair Bolsonaro em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, cidade também que se encontra sofrendo com as forças da água.

Mailza sempre teve como sua principal bandeira de atuação a defesa pelo social, uma vez que quando primeira dama assumiu a Secretaria de Cidadania e Assistência Social, conhecendo as dificuldades das famílias.