Furtado pela segunda vez, gestão do Sinteac demonstra incompetência

Já vai fazer mais de 10 meses que o professor Luiz Carlos assumiu o sindicato da maior categoria do Quinari, todavia neste intervalo de tempo, o dinheiro arrecadado ainda não deu de colocar câmeras de segurança e alarme no prédio o que vem facilitando o furto de vários objetos.



O comunicado do furto, foi dado pelo próprio Luiz que alegou que suspenderia a ajuda que a entidade daria para as comemorações de final de ano dos servidores, claro mudando de voz na ânsia de demonstrar aquilo que não é.



Luiz Carlos não fala em seus áudios se a providência será contratar um serviço de monitoramento, comum em nossa região e que vem ajudando a Polícia no trabalho de investigação.



O Sinteac tem autorizado por mais de 500 servidores da prefeitura e do estado valores mensais, e a continuar os furtos e prejuízos demonstrará a falta de gestão de Luiz, que prefere lamentar em vez de resolver.

Outro lado

Procurado na Sede do Sinteac, o Presidente não foi localizado. Após a matéria o “dirigente sindical” Bosco disse que o sindicato tem câmeras e alarmes.