Filha de Branca Menezes recebe presente de R$ 7.200,00 do Governador Gladson Cameli, ao ser nomeada em CEC no Governo

Recentemente Portal Quinari denunciou que a pré-candidata a Prefeitura Branca Menezes acumulava um cargo em confiança no Governo e um no município de Senador Guiomard. Não durou, a Promotora de Justiça abriu uma investigação.

Silenciosamente, a pré-candidata pediu exoneração do Governo, haja vista a flagrante ilegalidade, porém, não desistiu do valor do Cargo em Comissão, ela indicou através do seu padrinho Vice-governador Major Rocha para um cargo no Governo perfazendo os exatos R$ 7.200,00 sua filha Keli Menezes. Segundo dados, ela indicou outros cargos, inclusive um filho.

Nas redes sociais Branca apareceu recentemente louvando ao senhor. Seus apoiadores dizem que se trata de uma pessoa ficha limpa, que já passou por todas as gestões e inclusive hoje aplaude o Prefeito André Maia, tendo o seu partido ajudado Maia retornar a Prefeitura.

Veja o decreto: