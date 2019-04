Feira do Peixe no Quinari atende até sábado, dia 20, no Mercado

O Prefeito Gilson Pessoa acompanhado de vereadores, produtores, piscicultores e comunidade em geral abriu a 2ª Feira do Peixe em frente ao mercado municipal que começa nesta quarta-feira (17) e vai até o sábado (20).

8 (oito) piscicultores participam do evento que conta também com comercialização de artesanatos, ovos de páscoa e dos feirantes do mercado municipal. As estruturas do município foram destinadas para apoiar a feira.

O Governo do Estado através das Secretarias de Agricultura e Produção e de Turismo e Pequenos Negócios apoiam a feira. A Cooperpetrolina, a Peixes da Amazônia, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e outras ações também estão colaborando.