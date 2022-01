Família é feita refém no Quinari e assaltantes levam caminhoneta

Uma família de servidores públicos, Wasgton e Raquel foram feitos reféns na noite de segunda-feira (03), por volta das 21h, na região do bairro São Francisco em Senador Guiomard.

Segundo informações apuradas pelo Portal Quinari os assaltantes entraram, renderam a família e um deles levou a caminhoneta que fora encontrada após ter sido capotada na BR 317, sentido Alto Acre.

Um dos assaltantes, segundo informações se rendeu com a chegada do Batalhão de Operações Especiais, liberando cada integrante da família que estavam no interior da residência.

O caso foi levado para a Delegacia de Polícia do Quinari onde as investigações permanecem. Os integrantes da família, sofreram prejuízos materiais e emocionais, tendo sido encerrado o assalto com a Família fora de perigo.