Família de jovem que foi atingido pede orações e clama por justiça

A família do jovem Mateus Queiroz, que foi atingido por um condutor sem habilitação na Antônio da Rocha Viana na tarde de ontem (17) além de clamar pela pronta recuperação do trabalhador que foi parar na Unidade Terapia Intensiva – UTI, também tem pedido por Justiça, pois as leis de trânsito são fracas e quase não apresentam punição para os culpados nestes crimes.

Em contato com a Advogada Ana Caroliny Afonso Cabral, advogada da família, ela informou que tem dialogado com família. Em relação aos danos, ela lembrou que tem respeitado a família neste momento, que ainda não foi pensado sobre isso. Outro debate que vem sendo travado nas redes sociais é uma pressão as autoridades do legislativo federal que endureçam as leis aos que cometem direção perigosa e interrompem sonhos de pessoas.

O estado de saúde de Mateus ainda é grave. Ontem não havia UTI disponível, porém segundo informações, o jovem já foi atendido de forma adequada no Pronto Socorro e apresenta melhoras. Desde ontem, vários manifestos são realizados nas redes sociais, com pedidos de oração e justiça.