Fabricio pede apoio da Secretaria de Segurança Pública ao Quinari

Enquanto o Secretário de Segurança Pública finge que nada acontece em relação à segurança pública e mais da metade dos políticos ficam calados, uma voz se levantou na Câmara e resolveu fazer uma indicação pedindo apoio por parte do Governo do Acre à segurança pública.

O vereador Fabrício Lima (SD) é o autor de uma indicação que pede socorro e melhorias na questão da segurança pública do Quinari. Na sessão da última semana, ele lembrou que a situação estava insustentável e que é necessário melhorias no serviço de segurança prestado pela Sistema de Segurança do Estado no Quinari.

Fabricio escreveu: – Hoje apresentei indicação para o Secretário de Segurança Pública do Estado do Acre e demais autoridades da área, para tomarem medidas e ações de combate a violência que está acontecendo em nosso município. Pois estamos apavorado com tanta violência e sofrendo as consequências nas nossas vidas e nas nossas rotinas diárias.