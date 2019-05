Fabricio Lima questiona lotação de médicos e pede melhorias no Hospital

O vereador Fabricio Lima (PSDB) enviou oficio ao Secretário de Estado de Saúde cobrando explicações quanto à lotação e escala de plantão dos médicos do Hospital Geral Ary Rodrigues.

Lima quer explicação imediatas do Governo, em relação ao atendimento aos municipes, ponderando que o atendimento da unidade resta comprometido em virtude da falta de organização por parte do Governo.

“Ontem encaminhei uma solicitação para o Secretário de Saúde do Estado de Acre, para tomar providências em relação a falta de médicos no Hospital Dr. Ari Rodrigues, pois já se encontra faltando médicos para fazer atendimento na unidade e tenho a informação que a partir de 01 de maio ficará pior ainda, pois restarão apenas 03 médicos atendendo, em horários e dias diferentes. Espero que resolva esse problema com máxima urgência”, escreveu o vereador.