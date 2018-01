FAAO debate prática jurídica com a Defensoria Pública do Acre

Os representantes da Faculdade da Amazônia Ocidental – FAAO, estiveram nesta terça-feira (23) reunidos com a Defensora Pública Geral do Estado do Acre Roberta Caminha para debater várias parcerias.

Na reunião o coordenador professor Cícero Sabino agradeceu pela parceria com o curso de direito. Na faculdade há um núcleo de atendimento para a população que funciona na parceria com a Prática Jurídica.

O coordenador de Prática Jurídica advogado Emerson Costa apresentou suas metas frente ao núcleo e debateu as pautas de avanços e melhorias da parceria. Na ocasião solicitou ajuda do órgão para os eventos do curso de direito ao longo de 2018.

A Defensora Pública Geral apresentou inúmeros projetos de modernização da DPE no estado e tratou sobre a gestão de análise e resultados que vem implementado. A parceria com a FAAO permanecerá em 2018 e novos avanços foram anunciados.