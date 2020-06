Ex-servidores ou cargos que não tiveram baixa em Sistema da Prefeitura não conseguem receber o auxílio emergencial

Ex-servidores da Prefeitura de Senador Guiomard, que trabalharam provisoriamente e ainda constam em sistema da Receita Federal ou Ministério do Trabalho estão tendo dificuldade para terem acesso ao auxílio Emergencial do Governo Federal, isso porque tem sido feito sincronização de informações constantes dos dados do Dataprev, o data center do Governo Federal.

Como destaque de um destes casos, que alega falta de interesse do município de Senador Guiomard, se encontra a Neide Silva, que inclusive usou suas redes sociais para se manifestar, escrevendo críticas a gestão do Prefeito André Maia, uma vez que ela atuou prestados serviços no período do mesmo.

Ao consultar a Carteira de Trabalho Digital, a senhora Neide Silva Costa como Diretora de Serviços de Saúde, no entanto ela afirma que foi exonerada há mais de dois anos, motivo pelo qual não se justificaria a nomeação dela, constando ainda no sistema. Ela reclama ainda da falta de agilidade do poder público, que segundo ela, ainda não fez a alteração que a mesma solicitou.

Outra questão, refere-se ao acordo extrajudicial de pagamento de suas verbas rescisórias, ainda devidos pelo município, sem previsão de pagamento. Outros casos referentes ao auxílio ainda estão surgindo, notadamente relacionado a vinculo já desfeito com o município.