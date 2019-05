Etapa dos Jogos Escolares é realizada na zona rural do Quinari

O Prefeito de Senador Guiomard Gilson Pessoa em parceria com o Governo do Estado realiza neste final de semana a etapa rural dos Jogos Escolares 2019, na região do Nabor Júnior, ocasião que contempla mais de 20 equipes.

Os jogos são coordenados pela Secretaria Municipal de Educação em pareceria com o Núcleo de Ensino da SEE.

Esse ano em reunião de planejamento a equipe decidiu por realizar etapas de modo a contemplar as comunidades rurais, inovando na organização dos jogos. Samuel Freitas que representa a coordenação de esporte enfatizou o trabalho em parceria e o empenho do prefeito Gilson Pessoa em realizar a competição.



O Secretário de Educação Carlos Afonso deu ênfase às parcerias e lembrou os 43 anos de Senador Guiomard. A vereadora Cláudia Lima, falou da sua história como Professora de Educação Física, elogiando os profissionais e entes públicos envolvidos.