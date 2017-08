Estado pede ajuda do município para bater meta de programa de alfabetização

O Governo do Estado está batendo nas portas das prefeituras para pedir ajuda para cumprir as metas de matrículas para o programa de Alfabetização Quero Ler, financiado pelo Banco Mundial.

Com metas ousadas o governo já fez a seleção de diversos monitores, mais em algumas cidades, como Senador Guiomard, não conseguiu através dos Núcleos de Ensino com uma vasta mobilização para matricular o número de alunos estabelecidos na meta.

Diante do quadro, os representes do Governo Evaldo Viana da gestão da Secretaria de Estado de Educação – SEE, Adonay Brito da Articulação e Avany Brito do Núcleo de Ensino procuraram ajuda através de parceria com o município de Senador Guiomard em agenda com o prefeito André Maia, secretária Márcia Silva e coordenadora de ensino Neiva Souza.

Os gestores municipais acataram a proposta do governo estadual e atuarão na mobilização pela matrícula de alunos não alfabetizados. Comunidades serão visitadas no intuito de conseguir alunos para o programa, numa parceria onde o ente estadual oferece o professor, o município a mobilização pelos alunos e os dados devem entrar no Censo Municipal.