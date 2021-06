Estado investe na Bonal com melhoramento de Ramais

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio, (Sepa), e do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre, (Deracre), tem investido na retomada da produção no Projeto de Desenvolvimento Social da Bonal. Um desses investimentos é a recuperação de ramais que permite o escoamento do plantio.

A iniciativa irá garantir a trafegabilidade durante todo o ano. A agroindústria de Beneficiamento de Palmito e Pupunha, é um projeto de desenvolvimento sustentável que atende 209 famílias na Nova Bonal, localizado no município de Senador Guiomard, a 80 km da capital Rio Branco.

Na manhã desta quarta-feira, 02, teve início os trabalhos de recuperação de toda malha viária dentro do projeto Bonal, algo em torno de aproximadamente 20 quilômetros de área em recuperação.

Recentemente, o secretário da Sepa, Nenê Junqueira, esteve visitando a agroindústria que será inaugurada dia 11 deste mês. “Eu fiz um compromisso com o presidente da COOP-BONAL, Raimundo Macedo, que as nossas máquinas iriam entrar e recuperar toda malha viária do projeto, é assim estamos fazendo. A nossa expectativa é que agora, com o melhoramento do ramal, mecanização das áreas dos produtores, eles possam aumentar a capacidade de produção”, disse o titular da Sepa.

Fonte: Facebook da Sepa