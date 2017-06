Escolas vão às ruas em passeata pela cultura de paz

As escolas da rede estadual e municipal de ensino do município de Senador Guiomard foram as ruas em defesa de uma cultura de paz na sociedade, em passeata organizada nesta sexta-feira (13).

Tendo como principal organizador o Núcleo da Secretaria de Estado de Educação, o evento levou uma multidão de jovens estudantes às ruas da cidade, lembrando a importância de se preservar a paz e também combater as drogas.

Essa é a primeira edição do evento que parece ter caído na graça da juventude. Logo após o evento, observou-se nas ruas da cidade um grande número de jovens, ao conversar com alguns, Portal Quinari verificou que eles entenderam o objetivo do movimento.

Enquanto movimento, a Cultura de Paz iniciou-se oficialmente pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) em 1999 e empenha-se em prevenir situações que possam ameaçar a paz e a segurança – como o desrespeito aos direitos humanos, discriminação e intolerância, exclusão social, pobreza extrema e degradação ambiental – utilizando com principais ferramentas a conscientização, a educação e a prevenção.