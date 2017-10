Escolas recebem programação especial da Secretaria de Educação em comemoração ao mês da criança

A Coordenação do Ensino Infantil da Secretaria Municipal de Educação, na gestão do Prefeito André Maia, realiza nesse mês de outubro, a Programação alusiva ao Dia da Criança, garantindo recreação e sociabilidade educativa.

Todas as escolas do ensino infantil receberam a visita da equipe. No dia 12 é comemorado o dia da criança e a coordenadora Adriana Rogério, ressalta que o projeto foi prestigiado pelas crianças, equipes de gestão, dentre outros.

“Fizemos uma programação especial voltada as nossas escolas municipais e percebemos a adesão das crianças pela parte lúdica, e assim continuarem a fazer para que tenhamos escolas mais atrativas”, explicou a coordenadora.

A Secretária Municipal de Educação Márcia Silva parabenizou a equipe. “Uma belíssima ação que com certeza tem como objetivo animar a clientela das nossas escolas, por isso parabéns a equipe”, disse a professora.