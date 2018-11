Escolas recebem mobiliários adquirídos com recursos do PAR

O prefeito de Senador Guiomard André Maia entregou na última semana mobiliário para escolas municipais adquiridos através do Programa de Ações Articuladas da Educação – PAR, gerido pela Secretaria Municipal de Educação.

O PAR consta as principais metas para a educação municipal, tais como melhoria do ensino, aquisição de equipamentos, dentre outros.

A Secretária Marcia Silva comemorou a entrega dos equipamentos, agradecendo à equipe técnica pelos trabalhos de cadastramento e aquisição dos móveis.

Reposição da verdade

A fala da diretora da escola Brigadeiro Helena Pereira, em texto distribuído pela Assessoria do Prefeito não é verdadeira, segundo dados do próprio Programa PAR. Na gestão do ex-prefeito James Gomes inúmeros conjuntos estudantis de mobiliário escolar foram entregues pelas Secretária Sebastiana, Branca e o professor Eudiran.