A equipe da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) da Prefeitura de Senador Guiomard, realizou reunião na Escola Luiz Queiroz, situada no km 75 da BR 317, Ramal do Progresso, zona rural do município.

A pauta da reunião foi a reabertura da escola municipal. Os moradores, se sentiram acolhidos pela gestão do Prefeito e aguardam o início das aulas na escola que beneficiará a região. O Secretário e sua equipe também esclareceram como será os investimentos na educação que serão retomados na região.