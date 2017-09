Equipe de Voleibol da escola Santo Isidoro representa o município nos jogos escolares nacional

A equipe de voleibol da escola Santo Isidoro, vencedora das etapas municipal, regional e estadual está classificada para a etapa nacional, que acontecerá entre os dias 16 e 23/09 em Curitiba-PR.

A equipe de voleibol sub 14 formada pelos alunos: Edgar Cardoso, Lucas Lima, Vitor Hugo, Daniel Santos, Eduardo Souza, Alexandre Lima, Alexandre Pereira, Wellington Garcia e Mateus Queiroz, recebeu na tarde desta terça-feira 12/09 a visita do Prefeito André Maia, acompanhado do secretário de esportes Chiquito Lopes, também se fez presente o Gerente do núcleo de educação Avany Brito.

Na ocasião, o Prefeito André Maia entregou nas mãos dos alunos o uniforme oficial que será usado na etapa nacional. André agradeceu e parabenizou os treinadores Rosaria Martins, Adalcimar Maia, Fabio Oliveira, Junior Oliveira e George Maia, a Diretora Silvana e aos alunos pelo ótimo desempenho.

Com SECOM/PMSG