Equipe de transição não tem um servidor de carreira da Prefeitura nomeado para compor os trabalhos

A equipe de transição administrativa nomeada pelo Prefeito André Maia, não conta com um servidor de carreira dos mais de 700 servidores efetivos, para compor o trabalho de transição da Prefeitura de Senador Guiomard.

Maia fez publicar no DOE/AC, decreto no qual nomeia seus cargos de confiança para compor a comissão, regendo-se por princípios que já são basilares da administração pública, no entanto, deixou de prestigiar os servidores da Prefeitura, não se sabendo por qual motivo.

A pressa do Prefeito em compor a comissão, é uma forma de buscar aproximação com a futura gestão. Maia tem pressa em compor os trabalhos, quando a nova Prefeita, a par dos fatos dos últimos anos deveria pedir uma auditoria, para não ser responsabilizada por condutas que não são de sua responsabilidade, em virtude da chamada continuidade dos serviços públicos.

Pesam fortes acusações contra a administração do prefeito André Maia, dentre elas de fraudes em licitações, desvios de verbas públicas e inclusive de valores enviados para o Combate ao Covid-19 sobre investigação dos órgãos de controle.