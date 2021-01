EPI´s fabricados com emendas da senadora Mailza são entregues à prefeitura de Cruzeiro do Sul

Material foi desenvolvido pelo Projeto Tecnologias Educacionais da Ufac e será distribuído aos postos de saúde do município

Novos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) provenientes de uma emenda de R$ 350 mil da senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) foram entregues a Prefeitura de Cruzeiro do Sul nesta segunda-feira, 18. Trata-se de protetores faciais, extensores de máscara e totens de álcool em gel fabricados pela Universidade Federal do Acre (Ufac) por meio do Projeto Tecnologias Educacionais da instituição. O prefeito Zequinha Lima e o vice-prefeito Henrique Afonso, acompanhados do secretário municipal de Saúde, Agnaldo Lima, receberam o material, que será distribuído nos postos de saúde da zona urbana e rural.

“O sentimento é de dever cumprido ver nossos recursos sendo aplicados a favor da população. Somente com esses EPIs conseguiremos barrar o aumento dos casos de coronavírus. Mesmo com a chegada da vacina, manter a proteção é fundamental. Sem dúvidas um ótimo reforço para a saúde dos cruzeirenses”, reafirmou a senadora Mailza.

O prefeito Zequinha falou da importância da parceria entre as instituições, e agradeceu a senadora pelo recurso.

“Há quase um ano visitei o Professor Doutor Tiago na Ufac, que nos apresentou esses trabalhos, e nós estendemos essa parceria para Senadora Mailza, que abraçou a causa. Com esse material vamos auxiliar nossos profissionais da saúde e a população que procura diariamente os postos de saúde, oferecendo maior proteção contra o vírus. Continuamos nesta parceria com a Ufac e nossa intenção é cada vez mais estreitar os laços”, finalizou o prefeito.

Cruzeiro do Sul é contemplada com mais de R$ 6,5 milhões em emendas da Mailza

Desse total, R$ 2,5 milhões (dois milhões e quinhentos mil) já foram pagos para a saúde, distribuídos assim: R$ 1,2 (um milhão e duzentos mil) foi para humanização e acolhimento da Maternidade e Hospital do Juruá; a segunda, no valor de R$ 1 milhão, para combate ao coronavírus e outra de R$ 350 (trezentos e cinquenta mil) para a Ufac – Campus Floresta fabricar máscaras e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Esse montante já pago se soma aos mais de R$ 4 milhões destinados pela parlamentar para as áreas da assistência social, combate a violência contra mulher e pesca, sendo R$ 1,6 (um milhão e R$ 600 mil) para construção da Casa da Mulher Brasileira, R$ 1 milhão para construção de casas populares; R$ 250 (duzentos e cinquenta mil) para Casa de Acolhimento Lar Ester Cameli, R$ 220 (duzentos e vinte mil) para compra de um veículo para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cruzeiro do Sul (APAE); R$ 200 (duzentos mil), compra de um veículo e custeio Lar Vicentino e R$ 100 (cem mil) para Casa Abrigo do Juruá.

Já a Colônia de Pescadores de Cruzeiro foi contemplada com R$ 150 (cento e cinquenta mil) para compra de uma camionete e R$ 260 (duzentos e sessenta mil), compra de uma fábrica de gelo.

Assessoria