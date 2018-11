Envolvidos em episódio narrado em jornal da capital negam os fatos

O vice-prefeito Judson Costa informou ao Portal Quinari que vai tomar as providências jurídicas em relação a matéria do Site Folha do Acre que o acusou de ter determinado investigação contra o Prefeito André Maia.

“Não tenho conhecimento de nada. O meu irmão é concursado. Vive para o trabalho dele”, informou Judson.

Procurado o Agente de Polícia José Araújo também disse que tomaria as providências jurídicas. “O fato tramita na Corregedoria e tão logo tenha desfecho eu vou adotar as providências”, disse.

Em discurso nesta terça-feira na Tribuna da Câmara o Vereador Gilson disse que a matéria foi plantada e que dispõe dos comprovantes de pagamento feito à jornalistas e que os fatos serão levados ao Ministério Público.