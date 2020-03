Enfermeiro Lamartine viabiliza atendimento do Saúde Intinerante para Capixaba

O enfermeiro Lamartine que atualmente reside em Capixaba, conseguiu junto à Secretaria de Estado de Saúde o atendimento do Programa Saúde Itinerante do Governo do Acre para Capixaba.

Lamartine fez um pedido como cidadão daquela cidade, haja vista as deficiências de saúde pública naquela comunidade. “Fizemos o pedido e graças a Deus, a Sesacre nos atendeu, e vai levar para Capixaba diversas especialidades”, disse Lamartine.

Assim, a coordenação do Programa de Saúde Itinerante da Secretaria de Estado de Saúde atendeu o pedido do enfermeiro que defende melhorias no Sistema de Saúde naquela região.